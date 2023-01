Viaggiava in moto a metà mattina ad una velocità spaventosa, oltre i cento chilometri orari sul Lungomare Marconi. A beccarlo è stato l'autovelox posizionato dalla Polizia municipale sul tratto di strada più pericoloso del capoluogo. Per lo spericolato centauro è scattata una sanzione salata di 500 euro oltre al ritiro della patente per 3 mesi. «Ci sarà tolleranza zero, ma se i cittadini non ha coscienza del pericolo continueremo a registrare tragedie immani e vite spezzate»: a dirlo Rosario Battipaglia, comandante della Polizia municipale, che snocciola il primo bilancio dei controlli delle ultime ore sul rispetto del limite di velocità.

A chiedere una intensificazione degli appostamenti con l'autovelox e con agenti in strada è stato l'assessore alla sicurezza Claudio Tringali. Sulle strade dove negli ultimi mesi si sono registrati più sinistri di sempre, la Polizia municipale ha intensificato posti di blocco anche in orario mattutino grazie all'autovelox. L'ultimo caso clamoroso è quello del motociclista di passaggio a Salerno (residente a nord del capoluogo) che viaggiava ben oltre il limite di 40 chilometri orari fissato sul Lungomare Marconi. «Se una persona viaggia in orario mattutino sfiorando i 110 chilometri orari allora vuol dire che non c'è coscienza del pericolo verso se stessi e verso gli altri rimarca il capo della polizia locale noi non tollereremo nulla. Anche perché l'autovelox è preciso nell'individuare chi sfora i limiti. Ritireremo le patenti a ogni sforamento della velocità. Non faremo solo le multe. Non è un'azione soltanto punitiva, vogliamo indurre i salernitani e chi viene da fuori Salerno ad avere coscienza del pericolo per se stessi e per gli altri. La velocità è tra le principali cause di incidenti in città: ce lo dicono i nostri recenti studi sull'infortunistica. Per questo non tollereremo nulla».

Ad oggi sono 42 i verbali da circa 200 euro per eccesso di velocità. La settimana scorsa un salernitano era stato beccato a viaggiare oltre i 70 chilometri orari. Ma il centauro beccato nelle ultime ore ha non solo bissato, ma ha fatto di peggio: sfrecciava a 102 chilometro orari, quasi tre volte il limite di legge indicato sul Lungomare Marconi. «Scontiamo una carenza di personale ammette Battipaglia ma ogni sforzo sarà messo in campo per frenare incidenti e corse spericolate in auto e moto».



Ma l'azione di controllo si affianca anche ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradali. Nei prossimi giorni sarà installato il primo semaforo dell'anno, sorgerà dinanzi alla Cittadella giudiziaria, lato ingresso secondario. «La commissione mobilità dichiara il consigliere Rocco Galdi, presidente commissione di mobilità ha recepito istanze e segnalazioni dei cittadini che sulla Lungoirno, in zona cittadella giudiziaria, segnalavano pericolosità per gli attraversamenti pedonali. Il Comune ha installato un segnalatore luminoso. Ma nei prossimi giorni sarà posizionato un nuovo semaforo». Nuovi semafori sono attesi anche all'incrocio Poste su Corso Garibaldi, su via Torrione e su via Roma. Il Comune, il 16 gennaio, ha proceduto con l'ultimazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di segnaletica e impiantistica semaforica sulle strade dell'intero territorio cittadino: a stabilirlo una determina dirigenziale del settore mobilità. I lavori per l'installazione dei semafori richiederanno un investimento del Comune pari a 100 mila euro. Capitolo zona 30: un dato è certo, il limite di velocità abbassato a 30 chilometri orari non riguarderà solo il Lungomare Trieste e i tratti di Lungomare Marconi, Tafuri e Colombo, come previsto inizialmente a dicembre. Per questo le strade che saranno «blindate» dalla Zona 30 saranno molte. C'è via dei Greci, a Fratte, poi la Lungoirno. E ancora, via Indipendenza e via Benedetto Croce. Quindi non solo il Lungomare nell'ulteriore stretta del Comune. Il limite di velocità a 30 chilometri orari sarà quindi istituito ai confini con Vietri sul Mare e a Fratte. La prossima settimana si parlerà di zona 30 anche in commissione mobilità.