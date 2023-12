Strani rumori nella scuola a Sala Consilina, evacuati circa 200 alunni

Resta chiusa anche per oggi la scuola di Fonti a Sala Consilina. L’istituto è stato evacuato in seguito a degli strani rumori all’interno dell’edificio.

In seguito del sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Ernesto Bruno, la dirigenza scolastica diretta da Patrizia Pagano ha disposto che venissero contattate le famiglie degli alunni perché tempestivamente, ma senza allarme, venissero a ritirare i bambini frequentanti la primaria e l’infanzia.

In piena sicurezza sono stati fatti uscire circa 200 alunni. Per la scuola primaria è stata immediatamente sospesa l’attività di mensa.

Tutto il personale scolastico è rimasto in servizio fino all’allontanamento di tutti gli alunni al fine di facilitare, in collaborazione con le docenti delle classi, la comunicazione con le famiglie. “Si ringraziano le famiglie e il personale tutto per la collaborazione e la corretta e ordinata evacuazione dei locali”, ha fatto sapere la dirigenza scolastica. Questa mattina ulteriori sopralluoghi soprattutto sul sistema di riscaldamento.

Ieri era sul posto anche l’assessore alla scuola Michele Galiano che ha rassicurato rimarcando che da diverso tempo ci sono dei rilevatori nell’edificio scolastico, in quanto non è la prima volta che vengono sentiti tali rumori.