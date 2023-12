Nocera Inferiore: le chiede di rimuovere i bisogni del cane, lei insulta e aggredisce vigilessa

Un'agente della polizia municipale è stata aggredita a via Napoli, a Nocera Inferiore, ieri sera, dopo aver redarguito il padrone di un cane che non aveva raccolto i suoi bisogni da terra. L'agente è stata colpita ad una mano e minacciata da una donna, alla quale aveva chiesto di rimuovere dalla strada, come prevede la legge, gli escrementi lasciati dal suo cane. Una richiesta non accolta dalla stessa, che non solo avrebbe reagito in malo modo, insultando l'agente. Ma l'avrebbe poi anche aggredita, colpendola ad una mano e strattonata.

Sul posto è giunta una pattuglia del comando di via Libroia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, dopo la segnalazione della collega. Per la vigilessa è stato necessario refertarsi in ospedale, con pochi giorni di prognosi. La donna, invece, è stata denunciata a piede libero per oltraggio e lesioni. Per lei è stato aperto un fascicolo d'indagine presso la procura di Nocera Inferiore.