Pontecagnano, giovane brasiliana aggredita da una donna con lo spray urticante: è in ospedale

Potrebbe esserci un problema di vicinato o affari di cuore dietro la violenza subita da una giovane donna brasiliana a Pontecagnano. La donna è stata aggredita verbalmente in strada da una vicina e portata d'urgenza in ospedale perchè lo spray le è stato spruzzato in viso. È stata a raccontare l'accaduto ai carabinieri intervenuti sul posto ma non ha fornito indicazioni sul motivo di quell'aggressiore e, soprattutto, non ha proceduto a querela di parte.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire i motivi di attrito tra le due.