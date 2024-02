Si riparte venerdì. Il cantiere della Felco Costruzioni tornerà ad animarsi di operai e tecnici che stanno realizzando la grande rotatoria e i parcheggi all’imbocco dello svincolo autostradale di Nocera Inferiore dell’A3 Napoli Pompei Salerno. I lavori si erano fermati per alcuni giorni facendo scattare l’allarme. In molti avevano pensato ad un intoppo che avrebbe ritardato il completamento dell’opera. C’è grande attesa, infatti, su una struttura attesa da anni e che, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre i caotici ingorghi e le lunghe file all’uscita e all’ingresso dell’autostrada. Lo svincolo si trova a ridosso del centro della città, questo condiziona pesantemente il traffico urbano.

«Nessun problema - spiega il sindaco Paolo De Maio - bisognava definirecon l’area condominiale che confina con la rotatoria. È stata anche effettuata la semina del prato intorno al grande pino e bisognava attendere alcuni giorni lasciando a riposo il terreno». Tutto fila liscio, dunque. A parte le proteste degli automobilisti che usufruiscono delloma anche per chi si dirige verso Napoli. L’incolonnamento ora inizia in autostrada e non più su via Atzori. «Se questi sono i benefici forse sarebbe stato meglio progettare qualche altra cosa», sottolineache per lavoro tutti i giorni usa. Ma ora l’obiettivo è costruire un nuovo raccordo per evitare che la totalità degli automobilisti utilizzino lo stesso svincolo. Non sfugge a nessuno che idelle città vicine come, prive dell’uscita autostradale, usufruiscono del casello di Nocera. Non è un caso che il, già da mesi, sta interloquendo con ile la società Salerno Pompei Napoli per avere un

Domani sarà a Napoli per un incontro con i tecnici dell’azienda che ha in gestione il tratto autostradale per verificare l’iter progettuale. Il punto individuato è al confine con Nocera Superiore, zona Santa Croce. In vista dei lavori di riqualificazione con l’abbattimento e la ricostruzione dell’omonimo ponte, si è pensato di costruire anche uno svincolo. «Siamo a buon punto - annuncia De Maio - il Ministero ha dato parere positivo, si passa alla fase progettuale. Abbiamo chiesto rampe sia in uscita che in entrata all’autostrada, tocca ai progettisti verificare quello che si potrà fare. Sono ottimista. Se realizziamo questo svincolo ridurremo di molto il traffico».

L’ultima riunione è del dicembre scorso e si tenne al municipio.