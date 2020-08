Panda contro camion sulla Salerno-Reggio: incastrato nell'auto, grave il conducente

Grave incidente sull’A2 del Mediterraneo in direzione sud al km 133 tra Padula e Lagonegro. Coinvolte una Fiat Panda e un mezzo pesante. La persona alla guida dell'auto è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. Si è reso, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo distaccamento Eugenio Siena. Sul posto la Polizia Stradale, i tecnici dell’Anas ed i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Lagonegro. Traffico bloccato per alcuni minuti per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso. Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA