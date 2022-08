Temporali e grandinate, danni nel Sele Tanagro: invasa la piazza di Valva

Si contano i danni nell'area del Sele Tanagro dopo i forti temporali e le grandinate. A Valva, piazza della Rimembranza è invasa di pietre venute giù dalla montagna. È la piazza che si affaccia sull'ingresso di Villa d'Ayala, in pratica il salotto della cittadina. Vent'anni fa furono fatti dei lavori proprio per evitare lo sgretolarsi della montagna, ma evidentemente non sono stati sufficienti. E in questi giorni di feste, oggi si celebra la Madonna degli Angeli, protettrice di Valva, e di tantissime presenze, questa mattina la piazza si è presentata alluvionata.

APPROFONDIMENTI L'ESTATE Nella baia del Buondormire di Palinuro il mega yacht della famiglia... L'AMBIENTE Cicogne avvistate nei cieli del Cilento su tralicci e campi EVENTI Amalfi, tutto pronto per il “concerto al tramonto” con...

Danni ingenti anche a Ricigliano, il sindaco ha chiuso un pezzo di statale 10B a causa degli smottamenti, mentre sono completamente distrutti i preziosi vigneti delle contrade Toppa delle Forche, Valle, Caruso, qui danneggiati anche uliveti, frutteti, campi. Danni si registrano alle colture in tutta l'area.