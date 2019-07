Codice rosso per le donne è legge: tutte le misure, dallo stalking al revenge porn

Violenza sulle donne , i , i

revenge porn , sfregi al viso e lo stop ai matrimoni forzati. Sono le principali novità previste dal disegno di legge che modifica il codice di procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto codice rosso, approvato dal ndagini più veloci e pene più pesanti in casi di violenza sessual e e stalking ma anche nuovi reati come quello di, sfregi al viso e lo stop ai matrimoni forzati. Sono le principali novità previste dal disegno di legge che modifica il codice di procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto codice rosso, approvato dal Senato in via definitiva con 197 sì e 47 astenuti (tra cui il Pd e LeU). Il via libera viene accolto con soddisfazione dal governo giallo-verde: «È un primo importante passo» che va «nella direzione della rivoluzione culturale di cui il nostro Paese - scrive su Facebook il premier Giuseppe Cont e - ha fortemente bisogno».

, «più sicurezza e protezione per le donne vittime di violenza». Il nuovo pacchetto di norme rappresenta «un miracolo», commenta il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Subito dopo l'ok in Senato, chiama al telefono l'amica e compagna di battaglie civilir con cui nel 2007 ha fondato "Doppia Difesa", fondazione onlus nata per aiutare «chi ha subito discriminazioni, abusi e violenze». Le donne ora, sottolinea Bongiorno, «potranno chiedere e ottenere giustizia entro tre giorni». Di fronte a quella che è una vera e propria emergenza sociale anche secondo il Guardasigilli Alfonso Bonafede, lo «Stato dà una risposta molto forte: dice ad alta voce che le donne in Italia non si toccano», sottolinea il ministro. Decisamente meno entusiaste le opposizioni: Forza Italia parla di «un piccolo passo avanti», mentre il Pd è più tranchant e lo definisce uno «spot pubblicitario».