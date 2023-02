Montesano sulla Marcellana, tentato furto in una tabaccheria: il proprietario posta il video dei ladri

Tentato furto in una tabaccheria. Quattro malviventi hanno tentato di entrare in un esercizio commerciale a Montesano sulla Marcellana ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme.

I ladri, erano quattro, non sono riusciti a spegnerlo e sono fuggiti via. Il gestore del locale ha postato le foto e il video del tentato furto.

Un'auto invece è stata rubata a Sala Consilina in via Giovanni Camera, una zona nella quale da tempo i residenti chiedono più controlli.