Ladri scatenati tra Mugnano e Calvizzano: tentato furto in farmacia e furto al Palasport

Ladri scatenati in tutta l'area nord. Stamani a Mugnano, alle prime luci dell'alba, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano sono intervenuti in via Quattro Martiri per un furto nella farmacia “Sacro cuore”. Ignoti, danneggiando la serranda di ingresso e la porta automatica, sono entrati all’interno dell’attività. Da un primo accertamento non sembrerebbe essere stato rubato alcunché. I militari dell'Arma acquisiranno le immagini dai sistemi di video sorveglianza.

Poco più tardi, nel limitrofo comune di Calvizzano, i carabinieri di Marano sono intervenuti per un furto nel palazzetto dello sport “Palaraffaella” di via Caduti di Superga. Ignoti sono entrati nella struttura e hanno rubato due casse acustiche e l’incasso dai distributori automatici di bevande e snack. L'impianto comunale era già stato oggetto di una tentata irruzione da parte dei banditi poco meno di un paio di mesi fa. In quell'occasione i malviventi furono costretti a darsi alla fuga dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.