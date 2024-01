Salta la coda in farmacia con il figlio disabile, un cliente si infuria e lo prende a pugni

Un uomo salta la coda in farmacia, un altro cliente si arrabbia e comincia a discutere. I toni diventano sempre più accesi e lo prende a pugni. È successo in una farmacia del centro di Treviglio, in provincia di Bergamo. La notizia la riporta il Corriere della Sera. La vittima presa a botte è un 65enne che era accompagnato dal figlio disabile, e forse per questo motivo era stato chiamato dal farmacista senza prendere il numero, come dovevano fare tutti gli altri clienti.

La farmacia non era comunque affollata ma ad uno dei (pochi) clienti in coda non è piaciuto essere scavalcato.

Ne è nata una discussione animata, che è finita in modo imprevedibile con il 65enne che mentre si dirigeva all’uscita è stato colpito ripetutamente dall’altro cliente, finendo a terra tra lo sguardo incredulo e anche un terrorizzato dei farmacisti e delle altre persone nel negozio. I soccorsi sono stati immediati, mentre l’aggressore usciva dalla farmacia. Il 65enne è stato accompagnato al pronto soccorso di Treviglio per i forti colpi ricevuti alla testa ed è rimasto in osservazione tutta la notte. Anche la polizia è prontamente intervenuta per bloccare la rissa. Gli agenti, sentiti i testimoni, sono poi riusciti ad identificare all'aggressore. Spetterà ora alla vittima decidere se procedere con un'eventuale denuncia.