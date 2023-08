Truffa anziani, malvivente bloccato con oggetti d'oro nei vicoli di Amalfi

Pomeriggio movimentato tra i vicoli di Amalfi dove i carabinieri della locale compagnia hanno bloccato un malvivente che aveva appena messo a segno una truffa ai danni di un anziano del posto.

L'uomo, a quanto apre di giovane età, si era presentato alla porta dell'anziano signore per portare via una bustina di preziosi dopo che a questi, con la solita tecnica dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio.

Al malcapitato pare sia stata formulata una richiesta economica di 6000 euro necessari a togliere il congiunto dai guai perchè coinvolto in un sinistro insieme ad altre perosne. Ma la triffa non è andata a buon fine perchè è scattato l'allarme.

il malvivente è stato bloccato dai carabinieri e a quanto pare con l'intera refurtiva tra cui anche un orologio. Trasferito presso gli iffici della compagnia di via Casamare il truffatore è stato sottoposto a fermo.