Si fingono turisti e lo derubano dei soldi: segnalazioni su una coppia a Nocera

Gli rubano la catenina d'oro, segnalazioni su una coppia a Nocera Superiore. L'allarme corre sui social, in particolare per una macchina di colore grigio, con a bordo due persone che più volte, avrebbero tentato un approccio con persone anziane, prima chiacchierando amichevolmente, poi riuscendo a portar via loro soldi e oggetti preziosi.

Uno degli ultimi episodi emerge dal racconto di un parente di una delle persone derubate, che ha spiegato che i due si spaccerebbero come cittadini locali, ma provenienti dall'America. In un modo o nell'altro, i due avrebbero derubato l'uomo di una banconota da 50 euro e una catenina d'oro. Altri tentativi sarebbero stati commessi, in strada, a danno di altrettante persone, non riusciti per fortuna delle vittime. La coppia avrebbe agito anche a Nocera Inferiore.

Al riguardo, sono state sporte denunce ai carabinieri della stazione di Nocera Superiore.