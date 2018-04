Venerdì 27 Aprile 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 26 Aprile, 23:56

PAGANI - Continuava a percepire le pensioni del padre, nonostante quest’ultimo fosse morto da ben quattro anni. Non una pensione, ma due, sia quella contributiva sia quella assistenziale, di invalidità. Una maxi truffa all’Inps per un ammontare di oltre cinquantamila euro, scoperta dai militari della guardia di finanza di Nocera Inferiore. Lei, 50 anni, di Pagani, disoccupata, sposata, figlia unica del defunto, è stata denunciata in stato di libertà per aver incassato fraudolentemente gli importi delle due pensioni di cui l’anziano scomparso era titolare. Nessuno, in quattro anni, si è accorto del sistema truffaldino che ha consentito alla donna di incassare, ogni mese, le somme destinate al padre. Se non fosse stato per i militari del capitano Raffaele Giannico, che qualche mese fa hanno avviato un’attività di controllo su un campione di anziani dell’Agro beneficiari di erogazioni assistenziali da parte dell’Inps, la 50enne paganese avrebbe continuato ad oltranza ad intascare furbescamente le pensioni del padre defunto.