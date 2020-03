«Il virus fa bene all’ambiente». Qualcuno ci scherza sopra, ma il dato di fatto sembra ormai conclamato. Anche a Battipaglia, come in Pianura Padana, la situazione ambientale sembra migliorare a causa della quarantena imposta dal Governo italiano. Il fiume Tusciano, le cui acque nelle passate settimane sono state oggetto di sversamenti indiscriminati che ne hanno alterato il colore, sono improvvisamente diventate trasparenti. Lo segnalano alcuni cittadini, stupiti dalla limpidezza delle acque del fiume che, adesso, consentono persino di vedere il greto dello stesso.

LEGGI ANCHE Italia bloccata da coronavirus, in netto calo l'inquinamento

Una situazione che non si vedeva da lungo tempo. Negli ultimi anni, infatti, di solito in coincidenza con la stagione della molitura delle olive, il fiume diventava di colore brunastro. A nulla sono valsi gli appelli dell’Amministrazione a rispettare l’ambiente. Al punto che anche a mare, spesso, sono stati trovati i residui della lavorazione delle olive. Dove non è arrivato il buon senso, però, ci ha pensato il Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA