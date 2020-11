Anche le caserme utili ad ospitare pazianti Covid in isolamento. La proposta è dei sindaci di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte che rientrano nel bacino di competenza del Distretto sanitario 60 dell’Asl Salerno. In una nota congiunta Manlio Torquato, Giovanni Maria Cuofano, Paola Lanzara e Carmine Pagano hanno inviato una proposta al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con la quale lo invitano a valutare la possibilità di allestire un “Covid residence” nella caserma Libroia di Nocera Inferiore. “La struttura individuata – scrivono i sindaci - potrebbe ospitare pazienti covid che abbisognano di un periodo di isolamento perché positivi. L'operazione si inserisce nell'obiettivo di alleggerire il carico delle strutture ospedaliere, concentrandole per i casi più gravi”. “E’ auspicabile – precisa Cuofano – che la Regione formuli la proposta in modo che ci sia un accordo tra il ministero della Difesa, proprietario della caserma, e il ministero della Salute”. Attualmente la caserma Libroia ospita il 45º Battaglione Trasmissioni che fa parte del 46º Reggimento Trasmissioni Vulture. I militari ne occupano soltanto una minima parte

