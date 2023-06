Salerno, caos e traffico a Torrione: una donna va in escandescenza e minaccia i passanti, sedata e portata in ospedale

Dà in escandescenze nella zona orientale di Salerno, costringendo i passanti e i turisti presenti ad avvertire i soccorsi e i Carabinieri della locale caserma. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, nella zona orientale, nei pressi del “Forte La Carnale” quando una giovanissima donna probabilmente in cura al centro di salute mentale di via Bastioni ha importunato passanti e cittadini che si trovavano in zona con parole e gesti minacciosi, stando a quanto raccontano alcuni cittadini testimoni di quanto accaduto in quegli attimi concitati.

Sul posto è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 (che hanno trasportato la giovane all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di via San Leonardo dopo averla tranquillizzata) ma anche l’intervento dei Carabinieri per ristabilire l’ordine ma soprattutto per garantire sicurezza a chi era in zona. Qualche piccolo disagio per la viabilità e al traffico nella zona di Torrione.

Problemi risolti subito dopo l’intervento da parte dei soccorritori e delle forze dell’ordine che hanno riportato la situazione in uno stato di normalità.