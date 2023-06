Salerno, De Luca sulla Sanità: «Situazione pesante in tutta Italia, ma andiamo avanti»

«Per quanto riguarda la sanità, abbiamo una situazione pesante in tutta Italia dal punto di vista finanziario e del personale. Dal Piemonte alla Sicilia vi sono emergenze con cui fare i conti. Ci stiamo difendendo, anche se stiamo combattendo per recuperare criteri di equità che ancora non sono stati recuperati perché nel riparto del fondo sanitario nazionale la Campania rimane la regione più penalizzata d'Italia. Nonostante tutto stiamo andando avanti».

A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione, stamattina a Salerno, del centro diurno integrato “S. Matteo”, struttura socio-sanitaria semiresidenziale per demenze/Alzheimer.

«A breve - ha aggiunto De Luca - appaltiamo l'opera fondamentale per questa città: il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona. Parliamo del più grande investimento nella sanità campana. Arriveremo a mezzo miliardo di euro per un nuovo, grande, ospedale.

Stiamo procedendo, tenendo conto delle emergenze nazionali, in maniera molto positiva».