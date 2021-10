Veicolo in sosta da giorni, l'auto rubata: denunciato straniero di 30 anni

Un veicolo in sosta prolungata, da giorni, su via Barbarulo a Nocera Inferiore ha attirato l'attenzione degli agenti di polizia municipale. Al punto da far scattare un appostamento e poi l'identificazione di un uomo, strainero, ora denunciato. Questo quanto capitato ad un 30enne extracomunitario, indagato a piede libero con l'accusa di ricettazione dai vigili urbani di Nocera Inferiore. Gli uomini agli ordini del comandante Carmine Bucciero avevano individuato un veicolo in sosta prolungata e ciclica in via Barbarulo. Da un primo controllo sulla targa, il veicolo risultava smarrito.

Gli agenti avevano a quel punto svolto una serie di appostamenti per risalire al conducente. Il piantonamento e il servizio di osservazione aveva poi generato i suoi frutti, con i caschi bianchi che sono riusciti ad intercettare il possessore del veicolo. Si tratta di un extracomunitario segnalato e denunciato per ricettazione. Ad un controllo approfondito il numero di telaio è risultato alterato. Il veicolo è stato sequestrato. Gli agenti hanno avviato tutti gli accertamenti per risalire al proprietario affinché il mezzo gli venga riconsegnato. L’operazione rientra in quell'attenzione a 360 gradi, con contestuali controlli, dei caschi bianchi in città a Nocera Inferiore.