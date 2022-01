Vento spinge la porta della pasticceria: colpito un passante, è in gravi condizioni

E' in prognosi riservata l'uomo di 60 anni che iera sera a Nocera Inferiore è stato colpito da una pesante porta in ferro di una pasticceria. Sarebbe stato il forte vento a provocare l'incidente. L'uomo, titolare di un'agenzia di comunicazione, stava attraversando in monopattino la parte alta del corso Vittorio Emanuele, zona pedonale della città. quando è stato travolto da uno degli infissi di una pasticceria.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pino spazzato via dal vento, emergenza e polemica sul verde pubblico LOTTA AL COVID L'appello del vescovo di Amalfi: «Vaccinarsi, vincolo di... L'EPIDEMIA Giovedì vengono consegnate a Eboli 17mila dosi di vaccino...

Il negozio era chiuso al pubblico, il proprietario era appena entrato per prendere dei medicinali ed aveva lasciato socchiuso le porte. La vittima, come si vede dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza, si è attardata proprio davanti al negozio per guardare il telefonino. All'improvviso una folata di vento ha spinto una delle porte colpendo l'umo alle spalle e facendolo cadere a terra. L'impatto con il suolo è stato devastante. E' stato subito soccorso da un passante. In attesa dell'arriva dell'ambulanza gli è stata adagiata sul corpo una coperta per difenderlo dal freddo. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.