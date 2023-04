Ville comunali, aperto il nuovo playground battipagliese

Finalmente, la villa comunale di via Belvedere ha il proprio campo playground. Sono terminati i lavori di riqualificazione del vecchio campo di pallacanestro, presso la villa comunale di Battipaglia, che ha visto la realizzazione del nuovo campo di gioco e l’installazione di nuovi arredamenti urbani, come canestri e panchine.

«Questo bellissimo playground è stato fortemente voluto dopo la realizzazione dell’allargamento dei due ponti per consentire ai ragazzi di vivere a pieno agio la Villa comunale - ha detto la prima cittadina Cecilia Francese - È un intervento interamente finanziato dal cosiddetto Decreto Sud, per le infrastrutture sociali, per un investimento di 60 mila euro». Proprio nei pressi della villa comunale di via Belvedere, infatti, furono effettuati i lavori di riduzione del rischio idrogeologico, dopo che il fiume Tusciano era rovinosamente uscito dagli argini danneggiando anche alcune abitazioni. Per quest’opera, tuttavia, è stato necessario rivedere l’estensione del parco, riducendone in parte i margini. Il campo di pallacanestro, che già non versava in buone condizioni, negli ultimi tempi era poi finito completamente del degrado e da qui l’idea di renderlo nuovamente funzionale.

L’opera, tuttavia, non è terminata ancora. Ascoltando i suggerimenti provenienti dagli utilizzatori, infatti, l’Amministrazione si prepara a un nuovo intervento: «Il progetto è stato realizzato pensando ad ogni minimo dettaglio anche ascoltando i suggerimenti dei ragazzi - conclude spiegando la prima cittadina - e si completerà con una siepe a bordo campo e una telecamera per la videosorveglianza».