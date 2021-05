«Vincenzo Malinconico, Avvocato», Salerno diventa set a cielo aperto

«Nella nostra splendida città si sta girando la serie tv Vincenzo Malinconico, Avvocato, prodotta da Viola Film e Rai Fiction, scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso». Ad annunciarlo, dal suo profilo Facebook, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha fatto visita al set.

«Salerno, grazie anche alla collaborazione della Film Commission Regione Campania, - ha aggiunto il primo cittadino - è stata scelta come uno dei set principali per girare questa serie che andrà in onda sulla Ra. Si tratta dell'adattamento dei romanzi scritti da Diego De Silva e ha per protagonista le vicende dell'avvocato Malinconico interpretato dall'attore Massimiliano Gallo. Quest'oggi, con l'avvio delle riprese, ho voluto salutare la produzione e il cast. Siamo onorati che abbiano scelto la nostra città e anche molti siti comunali per ambientare le scene. Sono certo - ha concluso il sindaco Napoli - che gli spettatori di tutta Italia ameranno questa avvincente serie TV e al tempo stesso avranno modo di conoscere e apprezzare la nostra bella e accogliente Salerno»