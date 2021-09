I bambini piccoli ridono come gli scimpanzé, colpa dello scarso controllo sulle corde vocali

Bambini come scimpanzé? Sì, quando ridono. Il modo di ridere dei bimbi piccoli è uguale a quello degli scimpanzé. Entrambi, infatti, ridono mentre inspirano ed espirano, a differenza degli umani adulti che ridono principalmente durante l'espirazione.

Il controllo delle corde vocali

Lo rileva una ricerca olandese, guidata dalla Leiden University, pubblicata su Biology Letters. Un suono ansimante e stridulo può verificarsi perché, come le scimmie, i bimbi non hanno un grande controllo delle loro corde vocali, quindi ridono mentre inspirano. Ma con l'avanzare dell'età, la risata diventa meno 'da scimpanzé' e più umana. Quando i bambini crescono iniziano in sostanza a ridere di più come gli adulti, forse perché questo tipo di risate ottiene una reazione migliore da parte dei genitori.

L'imitazione dei genitori

«Può darsi- specifica Disa Sauter, co-autrice della ricerca- che i bambini imparino a imitare i loro genitori, motivo per cui si evolvono». Per lo studio, i ricercatori hanno raccolto clip audio di bambini di età compresa tra 3 mesi e 18 mesi mentre ridevano. Queste clip audio sono state riprodotte in favore di 196 volontari e 15 fonetisti esperti, che hanno dovuto giudicare la misura in cui la risata è stata prodotta durante l'inspirazione o l'espirazione e il fatto se fosse piacevole e contagiosa.

Risate adulte "promosse"

Generalmente, le risate prodotte durante l'espirazione sono state giudicate favorevolmente e riguardano per lo più i bambini più grandi. In un ulteriore esperimento, a 102 persone è stato chiesto di valutare clip di bambini e adulti che ridevano senza concentrarsi sul loro respiro. È emerso che la preferenza andava alle risate in stile adulto.