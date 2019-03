Beve 6 bottiglie di bevande energizzanti ogni giorno, poi avverte «Non fate come me»

Beware the energy drink!!! https://t.co/5DcKAIFdCf — Dawn Lancaster (@DawnsCrafting) 28 marzo 2019

Venerdì 29 Marzo 2019, 14:55

Dan Royals, un australiano residente in Corea del Sud, ha recentemente pubblicato sul gruppo Facebook Get It Off Your Chest una fotografia che mostra il drammatico stato in cui versa la sua bocca dopo uno smodato uso di bevande energizzzanti, allo scopo di allertare quanti ne fanno uso, come riferisce Metro.ukNonostante l'uomo si spazzolasse spesso i denti, la cattiva abitudine di bere quotidianamente dalle 5 alle 6 bottiglie di bibite energizzanti gli ha causato la parziale distruzione della mucosa del cavo orale. Secondo il suo medico, la presenza di sostanze chimiche contenute nelle bevande gli hanno causato questo grave danno.Per evitare queste devastanti conseguenze, gli esperti avvertono regolarmente sui rischi che comporta l'eccessivo consumo di questo tipo di prodotti.