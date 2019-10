Dieta, mangiare frutta secca è il segreto per non ingrassare: ecco perché

Venerdì 4 Ottobre 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 15:37

, mangiare frutta secca fa bene e non fa ingrassare . Lo dice una nuova ricerca pubblicata sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, secondo la quale circa 14 grammi di frutta secca al giorno sarebbero in grado di prevenire e di evitare l'aumento di peso. Oltre ad essere buona, salutare e ricca di vitamine e proteine, la frutta secca è dunque anche un alleato fantastico per la dieta perchè - a differenza di quanto credono molte persone - non fa ingrassare. Quando mangiata con moderazione anzi, l'effetto sul nostro organismo sarebbe opposto.La ricerca ha preso in considerazione un campione d: 51.529 uomini di, 121.700 donne die 116.686 donne di. Tutte le persone sono state tenute sotto osservazione per 20 anni, con controlli di cadenza quadriennale che ne hanno registrato di volta in volta lo stato di salute, il peso e l’alimentazione. Ne è venuto fuori che tutti quelli che mangiano almeno 14 grammi di frutta secca ogni giorno hanno un rischio minore di aumentare di 2 o più chili nei successivi 4 anni, soprattutto quando questa sostituisce altri tipi di spuntini meno sani come cibi fritti e dolci. Gli adulti tendono inoltre ad ingrassare di circa 500 grammi ogni anno e l'abitudine di consumare regolarmente frutta secca potrebbe aiutare a prevenire questo graduale e cronico aumento di peso. I grassi della frutta secca aumentano poi la termogenesi e permettono una trasformazione più rapida delle calorie in energia.