Per combattere l'obesità, gli scienziati hanno sviluppato uno strumento per impedire alle persone di aprire la bocca abbastanza da mangiare cibi solidi. Il dispositivo, sviluppato da medici dell'Università di Otago, in Nuova Zelanda, e scienziati di Leeds, nel Regno Unito, può essere montato dai dentisti e utilizza componenti magnetici con bulloni di bloccaggio.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati