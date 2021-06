Boom di pizza fai da te: +70% di vendite forni casalinghi

La pizza è da sempre una delle grandi passioni degli italiani. Un vero ever green che però negli ultimi tempi sembrerebbe essere sempre di più preparata e cotta in casa, complici i lockdown e le restrizioni da pandemia. I forni da pizza, alimentati a legna o a gas, di dimensioni ridotte e capaci di raggiungere temperature di 500 gradi, cioè quella richiesta per la cottura della classica «napoletana verace» sono diventati infatti un must anche nelle case degli italiani.

Se nel 2020 i consumi di farina e uova sono aumentati con cifre da capogiro, lo stesso vale per i forni con prestazioni professionali. La conferma viene da Alfa Forni, azienda che dal 1977 produce ad Anagni forni per la ristorazione e per uso domestico: «Durante tutto il periodo di lockdown abbiamo registrato un aumento di oltre il 70% delle vendite e la stessa percentuale è attesa nell'anno in corso - spiega Sara Lauro, executive committee e partner di Alfa Forni- la vera sorpresa è che le stesse performance le abbiamo avute anche all'estero, specie negli Usa, dove il forno da esterno si sta imponendo come alternativa ai classici barbeque, affermando ulteriormente la via made in Italy al buon cibo».

«Dopo il boom della prima fase del lockdown, quando il lievito e la farina sono stati presi d'assalto sugli scaffali dei supermercati, sono decuplicate le visite al nostro sito web. L'articolo più letto sul nostro blog, dall'America all'Europa è stato 'come fare la pizza croccante a casa'. Un'ondata di interesse che pensavamo temporanea, invece, ne è seguita una scia di richieste di forni per la casa, da ogni parte del mondo. Da maggio 2020 -continua Sara Lauro- la richiesta non si è mai abbassata, anzi ha continuato a crescere. Risultato +70% di vendite per un totale fatturato di 10 milioni nel 2020 e un'aspettativa di arrivare a quota 18 milioni di euro quest'anno».