International Pizza Expo, Vincenzo Santoro è il nuovo campione del mondo di pizza

Vincenzo Santoro è campione del mondo. Napoletano, per la categoria più ambita in assoluto, “Pizza Napoletana”. In America, a Las Vegas, all’International Pizza Expo, l’evento di pizza più grande e più importante del mondo.

Vincenzo, di 27 anni, vive la vita come un’avventura. Un’avventura cominciata nel quartiere Arenaccia, nel cuore pulsante della Napoli più vera e più verace. Un’avventura che oggi, dopo anni e anni di duro lavoro, ufficialmente, si trasforma in un romanzo. Una storia che ha letteralmente dell’incredibile, specie in questo lungo frangente così difficile per il lavoro, per l’immigrazione negli Stati Uniti, e in generale per un mestiere che sui social spesso luccica, ma che è anche e soprattutto grande dedizione e grande sacrificio.

Ebbene, Vincenzo è (già) conosciuto proprio per questo. E proprio per questo tutti gli vogliono bene. Al di là della sua pizza evidentemente perfetta, insomma: un grande e umile lavoratore.

Sempre sorridente, sempre a tendere una mano a chiunque, sempre con le mani in pasta.

E che pasta. E che pizza.





In lui ha creduto Ciro Iovine di Song’ E Napule. Accogliendolo a braccia aperte, seguendolo in tutto il suo percorso burocratico e di vita a stelle e strisce, e infine affidandogli la direzione dell’enorme ed elegante locale di Upper West Side New York. A famiglia: Ciro che lo considera un fratello, Ciro che al telefono piange, Ciro e Vincenzo, cuori di scugnizzi.

In lui hanno creduto i tanti sponsor che, al fianco di nomi noti, famosi, oggettivamente più illustri, lo hanno voluto fortemente qui, e infine hanno avuto ragione, eccome. Luigi Rega, titolare dell’omonima società di import/export “Rega USA”, che sorride e che abbraccia tutti, come fosse un allenatore che, dopo aver indovinato tutte le convocazioni, ha appena vinto i Mondiali di calcio. E ancora, Latteria Sorrentina e Molino Casillo, altre colonne a supporto.

Ma le parole più belle, più significative, e più intrise di lacrime, di lacrime di gioia, sono proprio le sue, di Vincenzo, di Vincenzo Santoro, il nuovo campione del mondo di “Pizza Napoletana”:

«Che grande emozione! Ancora non riesco a esprimerla del tutto!», praticamente grida ai microfoni del Mattino. «La sensazione forte, però», aggiunge e chiude in bellezza, «è che lavorare duro ripaghi, porti sempre dei risultati concreti».

E allora, direttamente da Las Vegas, con tanto di trofeo tra le mani: «A Napoli, a tutti i napoletani del mondo!»