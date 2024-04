Gino Sorbillo crea la pizza con la banana dopo le provocazioni di Flavio Briatore

«Caro Mr Flavio Briatore alla fine l'ho fatta anche con la banana, cioccolato al latte e zucchero a velo la Pizza Napoletana. Buona Pasquetta a tutti». Risponde così alle provocazioni Gino Sorbillo e, dopo la pizza con l'ananas, lancia anche la pizza con la banana.

L'annuncio sulle sue pagine social mentre mostra il nuovo prodotto: una pizza dolce, golosa, per dimostrare che con la pizza si può fare davvero di tutto.

Le provocazioni di Flavio Briatore

«I miei prodotti sono tutti campani. Chiedo al Signor Sorbillo la sua pizza con la banana, no non erano banane, erano ananas, ecco: cosa c'è di napoletano nella pizza con i frutti esotici?». Aveva detto così in un video l'imprenditore Flavio Briatore che ha da poco annunciato l'apertura del suo nuovo ristorante a Napoli “Crazy Pizza”.

«Apriremo Crazy Pizza nel territorio di Sorbillo, a Napoli.

Bisogna sempre giocare con i più forti» era la sfida di Briatore.

Sarà uno scontro a suon di pizze. Saranno i napoletani a decretare se la nuova pizza alla banana di Sorbillo funziona e vedremo se Flavio Briatore cogliera la provocazione.