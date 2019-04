Intestino, primavera da incubo: ecco il menù ideale

Primavera da incubo per l'intestino. «Con l'arrivo della bella stagione e l'aumento delle temperature, crescono infatti le micro-infiammazioni dell'intestino. Inoltre si mangia più spesso fuori e aumenta il rischio di piccole tossinfezioni alimentari. Insomma, una combinazione di fattori rende la primavera una stagione difficile per il nostro 'secondo cervellò, il cui stato di salute rischia di incidere anche sul tono dell'umore». A spiegarlo è Antonio Gasbarrini, direttore dell'Area di Medicina interna, gastroenterologia e oncologia medica del Policlinico Gemelli di Roma. «In pratica, con l'arrivo della bella stagione, il nostro intestino passa da una fase di digestione convenzionale a una di digestione alterata. Una situazione di cui risente anche il microbiota», l'insieme dei batteri buoni che abitano nel nostro intestino e che, come dimostrano le ultime ricerche, hanno un'importante influenza su vari aspetti della nostra salute.



«Mangiamo più spesso fuori, e magari al ristorante le lunghe attese ci portano a consumare più pane del solito. Beviamo più alcolici e bibite gassate, e in questo modo si altera l'equilibrio tra microbiota e intestino». Risultato? Si riattiva il colon irritabile, spiega Gasbarrini, insieme a tutte le malattie infiammatorie croniche. «E si manifestano tanti piccoli disturbi». Gonfiore, stipsi, crampi, scariche, dolori. Si tende a sottovalutare, ammonisce l'esperto, l'impatto di un fine settimana al mare.



«È faticosissimo per la nostra digestione: già solo cercare un parcheggio ci stressa, l'attesa inevitabile al ristorante ci innervosisce, portandoci a mangiare troppo o male e bere di più. Così non stupisce l'arrivo di gonfiori, dolori e altri disturbi». «Il fatto è che l'intestino - ricorda Gasbarrini - è un organo miracoloso: lungo 7 metri, è impegnato in processi complessi, fondamentali per l'intero organismo. Basti pensare - spiega l'esperto - che la serotonina, il famoso 'ormone del buonumorè, è prodotto dall'intestino. Se quest'ultimo è infiammato se ne produce meno, e il tono dell'umore peggiora».



Come difendere l'intestino dall'effetto primavera? «Rispettiamo gli orari dei pasti, evitiamo al ristorante di farci portare cestini e cestini di pane, ma nell'attesa ordiniamo un'insalata condita con olio extra-vergine. In alternativa, va bene una verdura di stagione come antipasto. O un piatto di legumi, che contengono le fibre, 'carburantè prezioso per i batteri buoni dell'intestino. Oltretutto, quando li nutriamo in modo corretto, il batteri fanno scattare l'effetto 'secondo pastò: se nel corso di un pasto assumiamo fibre e nutriamo bene il microbiota intestinale, in quello successivo arriverà al nostro organismo l'indicazione di assorbire meno calorie». Una regola che vale però anche al contrario: se non abbiamo introdotto fibre, nel pasto successivo l'organismo sarà spinto ad assorbire fino al 100% dell'introito calorico. «Una regola preziosa per chi ha il diabete, soffre di ipercolesterolemia o colite infiammatoria». In questo periodo delicato, Gasbarrini suggerisce anche di «evitare gli alcolici. O almeno - raccomanda - non superiamo le quantità consentite: un bicchiere al giorno per l'uomo e mezzo per la donna

Sabato 6 Aprile 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 16:27

».