Tumori, i cellulari non aumentano il rischio di cancro al cervello: la ricerca dell'Università di Oxford

La scienza sfata un luogo comune: non è vero che stare troppo tempo al telefono cellulare aumenta i tumori al cervello. A dirlo è uno studio dell’Università di Oxford e della Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, pubblicato sul Journal of National Cancer Institute.

Poiché i telefoni cellulari sono tenuti vicino alla testa, le onde a radiofrequenza che emettono penetrano per diversi centimetri nel cervello, con i lobi...

