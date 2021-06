Vacanze, lusso a 5 stelle in treno sognando La Dolce Vita: dal 2023 viaggi sulle ferrovie storiche italiane

Il turismo del lusso riparte dai treni. Viaggiare in treno per riscoprire l'Italia e le sue bellezze, in lungo e in largo su 10 tratte iconiche, nel massimo comfort di un'ospitalità a 5 stelle e al ritmo lento su ferrovie storiche oggi dimenticate, per il gusto di viaggiare oltre che di visitare borghi e città d'arte. È lo spirito del treno della "Dolce Vita" che sarà operativo da gennaio 2023 nell'ottica di rilanciare un turismo di fascia alta, di clienti cosiddetti alto spendenti, termine mutuato dall'inglese "high-spending", su cui l'Italia punta per la ripresa post Covid.

Una vacanza riservata a pochi eletti visto che saranno cinque i treni in grado di accogliere al massimo 64 passeggeri in 32 cabine, con 12 suite deluxe per ciascun convoglio attraverso 14 regioni e 128 città, dalle Alpi agli scenari bucolici toscani fino ai panorami marini della Sicilia. Il tutto accompagnato da un'offerta di alta ristorazione grazie alla collaborazione con grandi chef stellati e bartender nazionali e internazionali per degustare in carrozza vini eccellenti e ricette esclusive. E comunque entro il 2026 si prevede di far viaggiare 74 mila persone lungo i 16 mila chilometri di linee ferroviarie. Il treno è stato presentato oggi da Paolo Barletta, ad della società Arsenale, attiva nell'ospitalità di lusso, e da Luigi Corradi, ad e dg di Trenitalia (Gruppo Fs), alla presenza dei ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Turismo Massimo Garavaglia e della sindaca di Roma Virginia Raggi, alla stazione Ostiense di Roma. Un evento che per una fortuita coincidenza si è svolto alla vigilia della vendita all'asta (domani) sul sito di Aste Bolaffi della locandina illustrata da Giorgio Olivetti per "La dolce vita" e realizzato per la prima mondiale del film di Federico Fellini nel 1960.

I percorsi di 1, 2 o 3 notti prevedono servizi di terra in location esclusive. Gli itinerari sono vari e molto affascinanti impossibile elencarli tutti, come riporta Adnkronos. Uno particolarmente suggestivo si intitola «Il treno delle Alpi lungo le vie dell'Amarone (da Milano a Cortina attraverso la via del Brennero passando per Viadotto Paderno, Bergamo, Brescia, Verona, la Valsugana Cortina e Venezia, con ritorno a Milano). Sempre al nord l'itinerario: »il treno del tartufo e del vino«, dichiaratamente enogastronomico passerà da Milano alle terre del Barbaresco e del tartufo d'Alba fino a Ventimiglia e Portofino. E ancora da Roma alla Val d'Orcia passando per città e borghi incantati come Orvieto, Tarquinia, Talamone, Siena... Ancora suggestioni particolari saranno offerte da »La via Transiberiana e i Sassi di Matera« con partenza da Roma salendo in Abruzzo il treno passerà da Sulmona sulla famosa Transiberiana d'Italia raggiungendo Rivisondoli-Pescostanzo a 1.200 metri di altezza. Altri nomi evocativi sono »La Sicilia barocca«, la »Sicilia da bere«, viaggio alla scoperta delle cantine siciliane e delle bellezze storiche (una su tutte la Valle dei Templi ad Agrigento) e di quelle naturali, in primis l'Etna. Dolce Vita è sinonimo dell'Italia del boom economico e infatti il viaggio si svolgerà a bordo di carrozze ispirate al design italiano degli anni '60 e '70, a grandi creativi come Carlo Scarpa, Giò Ponti, Piero Fornasetti e Ignazio Gardella. Un mix di vintage che non perde di vista la contemporaneità con pellami, tessuti e boiserie che richiamano quel periodo quando l'Italia era in pieno boom economico. Il treno della "Dolce Vita" è «un tributo all'Italia degli anni del boom economico e oggi abbiamo un'ultima chance per replicare il miracolo italiano» ha affermato Barletta. Viaggi di lusso in treno. È fin troppo facile il richiamo al mitico Orient Express, ma il treno della Dolce Vita» è diverso e rappresenta un'opportunità enorme per l'Italia e per Trenitalia come motore per la ripartenza: spostare le persone è la nostra mission, spostarle in questo periodo è molto difficile e questo progetto deve essere un volano per far spostare la gente ancora di più« ha sottolineato Corradi».