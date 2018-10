«Tre Bicchieri 2019», a Napoli i migliori vini italiani

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 23:55

Autunno è tempo di vino. E per scegliere quale bicchiere preferire, l’appuntamento da non perdere è domenica 28 ottobre dalle ore 18 all’hotel Excelsior (Via Partenope,48 Napoli) per l’ottava edizione di Tre Bicchieri a cura della Città del gusto Napoli, il network di divulgazione enogastronomica e grandi eventi del Gambero Rosso.È questo l'evento dedicato ai top wine italiani che mette in contatto i migliori produttori di vino con un pubblico di esperti e amanti del buon bere. Nell'hotel del lungomare sarà presente un'ampia selezione delle etichette premiate Tre Bicchieri nella guida Vini d’Italia 2019 del Gambero Rosso, che da oltre 30 anni racconta lo scenario vitivinicolo d’Italia più autorevole e d’élite, spaziando tra le zone che da sempre sono maggiormente vocate alla produzione e il nuovo scenario del settore vino.Oggi sono oltre 2500 i produttori censiti (tra loro 129 new entry per l'edizione 2019) e quasi 23mila vini in un panorama sempre più ricco, fatto di mille terroir diversi, di mille e più uve della tradizione e internazionali.Ai banchi d’assaggio i sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier con la delegazione di Napoli e della Campania. Attesi grandi nomi dell’enologia italiana, saranno 20 le aziende campane presenti, ben rappresentate le regioni Piemonte, Toscana, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia.Durante l’evento, in linea con il mood della serata, sarà possibile degustare in abbinamento un percorso food creato realizzato dalla Città del gusto Napoli è capitanato dallo chef Giovanni Pastore con alcune delle migliori aziende produttive ed importanti protagonisti, selezionati dal Gambero Rosso, come le primizie dell’azienda ortofrutticola Calviati insieme a prodotti della panificazione dei fratelli Malafronte, in abbinamento ai prodotti caseari di Sogni di Latte.