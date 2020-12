Contest «La castagna 2020», premi e riconoscimenti a chef e foodblogger

Tantissime ricette a base di castagne di qualità presentate al contest nazionale “La Castagna”, promosso da Vesuvio’s Shadow e #InsiemeperilTerritorio, con la collaborazione di Carnevale Princeps Irpino. Tra i partecipanti chef, foodblogger ed esperti gastronomi. Tante le proposte, risultate in classifica finale a pochi voti di distanza l’una dall’altra. Primo premio alla chef lucana Silvana Felicetta Colucci. Piazza d’onore allo chef vesuviano Vincenzo Toppi, di Brusciano. Terza, la nolana Paola Poggiani.

“Contest La Castagna 2020, Premio della Critica”, alla blogger croata Shamira Gatta. Ottima seconda posizione ex aequo per lo chef napoletano Antonio Arfè e il bergamasco Paolo Pan, seguiti dalla blogger Mariella Di Meglio. In giuria, la giornalista Teresa Lucianelli; Rosalia Ciorciaro, biologa nutrizionista e docente Scienze alimentari; Rosario Scavetta, dir. responsabile New Media Magazine; Valerio Giuseppe Mandile, chef e giornalista; Ersilia Cacace e Francesca Pace, foodblogger.

Menzioni della giuria a: Mariana Antonecchia, Giovanna Bertocco, Franco Gallifuoco, Angela Gargano, Nives Mazzarello, Sabatino Nunziata, Manuela Picciotti, Serena Tocchi, Albarosa Zoffoli, Lucia Zolferino.

Note di merito per: Roberta Argentieri, Darioerosa Balestrieri, Giorgia Battini, Francesco Brandi, Evelina Bruno, Beniamino Caira, Ida Carbonari, Claudia Cavenati, Giovanna Certamente, Fabio D'Amore, Rosa D'Anna, Gianfranco De Iorio, Maria Rosaria De Luca, Rosa Del Gaudo, Teresa Di Falco, Jessica Di Flumeri, Giovanna Di Maio, Francesca Di Mieri, Ste Fano, Micaela Ferri, Vincenzo Ferro, Michela Festa, Patrizia Finetti, Sonia Frazzitta, Jsaura Frisco, Grazia Giannuzzi, Eleonora Giarrizzo, Jessica Li Pizzi, MacroVegan Family Life, Claudia Maestri, Ehad Mehmedi, Katia Montomoli, Chiara Paoli, Marco Parisi, Inna Photovipers, Calogero Ridici, Benedetta Ridicioni, Andrea Ruggiero, Zelda San Fitzgerald, Almerindo Santucci, Rosa Spada, Stefania Stocco, Marvin Viel, Giusy Vigorito, Anna Vitiello.

Entusiasti gli organizzatori, Mario D’Acunzo, responsabile del blog Vesuvio’s Shadow e Teresa Lucianelli, ideatrice di #InsiemeperilTerritorio, rassegna di eventi di eccellenza.

