Apollosa e Civitella Licinio, le sagre del maialetto e della castagna sono «di qualità»

Le Pro Loco di Apollosa e Civitella Licinio sono state premiate con il marchio «Sagra di qualità», rispettivamente per la Sagra del Maialetto e per quella della Castagna. Il «bollino» è stato istituito dall'Unione nazionale Pro Loco d'Italia per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici legati storicamente al territorio. «La Sagra di qualità si è rivelata un esempio straordinario di come le Pro Loco del Sannio possano essere catalizzatori di sviluppo locale, stimolando l'interesse turistico e promuovendo la valorizzazione delle risorse territoriali - dice in una nota Renzo Mazzeo, presidente Unpli Benevento -, un'esperienza gastronomica unica, capace di presentare prodotti di alta qualità delle nostre aree interne, sapientemente preparati e presentati

con creatività. I visitatori hanno avuto l'opportunità di assaporare la ricchezza della tradizione culinaria locale, sperimentando piatti autentici e deliziosi».

Nel frattempo, l'Unpli provinciale si dice «orgogliosa del risultato ottenuto, dimostrazione dell'impegno quotidiano delle Pro Loco della provincia, protagoniste indiscusse del terzo settore campano e nazionale». Hanno espresso soddisfazione anche i rispettivi presidenti delle Pro Loco di Apollosa, Gianpaolo Sarmente, e Civitella Licinio, Maria Cristina Crocco. «Questo riconoscimento – riconosce il primo – è il frutto dell'impegno incessante della nostra associazione, abbiamo creduto in una tradizione che si tramanda da oltre quarant'anni».

Per la Crocco «il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per la nostra Pro Loco. Il marchio Sagra di qualità non è un punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo per la nostra comunità a proseguire nella direzione della tutela e valorizzazione del territorio».