Apollosa, festa per l'inaugurazione del micronido comunale: tandem con l'Ambito B1

Festa ad Apollosa per l'inaugurazione del micronido comunale, obiettivo inseguito dall'amministrazione Parente. Il micronido «Il nido dei Sogni», presso il plesso scolastico di via Lo Tuoro, va a completare il percorso formativo dei bambini prendendo in carica anche quelli più piccoli e in fascia d’età tra i tre mesi e i tre anni. Oltre al sindaco Danilo Parente e all'assessore con delega alle politiche sociali Immacolata Travaglione - che ha seguito da vicino l’iter attuativo - erano presenti per l'Ambito Bn1 il sindaco del Comune capofila, Clemente Mastella, l'assessora alle politiche sociali Carmen Coppola, il dirigente Gennaro Santamaria e il suo predecessore Alessandro Verdicchio. «Con l’inaugurazione del micronido - ha detto Parente - siamo riusciti velocemente, insieme all'Ambito Bn1, che ringrazio per il lavoro svolto, a fornire il nostro paese di un importante servizio per le famiglie. Con esso poniamo un altro importante tassello di crescita della nostra comunità». Per la Travaglione «il micronido è un progetto frutto di un alacre lavoro dell'amministrazione in sinergia con l'Ambito Bn1, che risponde alle esigenze delle famiglie». Lo stesso Mastella, inoltre, ha evidenziato: «Stiamo correggendo quello che è stato uno storico fattore d'ingiustizia e di svantaggio sociale nel Mezzogiorno e nelle aree interne, cioè la carenza di servizi per l'infanzia e la scarsità di politiche concrete di supporto attivo e concreto alla natalità. A Benevento abbiamo fatto enormi passi in avanti e presto avremo anche altre strutture, ma è giusto che anche i piccoli centri abbiano questi presidi di welfare, per combattere desertificazione e inverno demografico».

Per la Coppola, inoltre, si tratta di un «segnale importante per potenziare il sistema educativo nell'hinterland. L’asilo nido è un tassello cruciale nel mosaico del welfare e l'Ambito punta a offrire un servizio alle famiglie efficace e diffuso anche dal punto di vista geografico, attraverso la capillarità degli insediamenti». Per Santamaria «la tecnostruttura dell'Ambito B1 esegue l'indirizzo politico che è quello di sostenere la genitorialità attraverso quelle fondamentali infrastrutture immateriali che sono i micronidi.

Con l’inaugurazione di quello ad Apollosa, sono quattro ora gli Asili d'Ambito di cui possono già fruire le famiglie: due nella città di Benevento, a Pacevecchia e rione Libertà mentre un terzo di prossima apertura sarà a Capodimonte, un altro ubicato nel territorio comunale di Ceppaloni». Presenti anche altri rappresentanti delle istituzioni del territorio. Tutto pronto, quindi, per accogliere, martedì 19, i primi bimbi al «nido dei Sogni»

.