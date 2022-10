68 borse di studio per il Campus Principe di Napoli di Agerola con Heinz Beck

ll Comune di Agerola ha pubblicato il nuovo bando relativo all’erogazione di borse di studio destinate agli studenti residenti in Campania secondo criteri di reddito e di merito per l’iscrizione ai corsi di laurea presso il Campus Universitario Principe di Napoli di Agerola. Saranno 68 le borse di studio erogate per l’anno accademico 2022/2023 per l’iscrizione agevolata al 50% ai corsi di laurea in Gastronomia, Scienze Turistiche e Scienze Economiche, il 75% delle quali destinate agli iscritti al primo anno. Venti sono previste per l’iscrizione agevolata al corso di laurea triennale in Gastronomia, del valore di 4000 euro l’una. Ventiquattro per l’iscrizione agevolata al corso di laurea triennale in Scienze Turistiche del valore di 1500 euro l’una. Ed altrettante per l’iscrizione agevolata al corso di laurea magistrale in Scienze Economiche del valore di 1500 euro l’una. Un sostegno prezioso per gli studenti che sceglieranno il Campus Principe di Napoli, il Centro di alta formazione nei settori dell’enogastronomia e del turismo sorto ad Agerola in una suggestiva location a picco su mare, per realizzare le proprie aspirazioni studiando con i più grandi esperti del settore nazionali ed internazionali. Da questo punto di vista Heinz Beck, chef pluristellato e direttore scientifico dell’ateneo, rappresenta la migliore garanzia di successo. ««È una grande soddisfazione – dice il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio – continuare a sostenere la crescita formativa dei giovani che scelgono il Campus Principe di Napoli ad Agerola per realizzare i propri sogni e affrontare un percorso universitario di eccellenza. Agerola ha saputo ritagliarsi in questi anni un ruolo importante dal punto di vista culturale che oltrepassa i confini regionali e nazionali ed il Campus rappresenta certamente un fiore all’occhiello della nostra offerta. Puntiamo con decisione sulla cultura perché per noi rappresenta la strada maestra per garantire speranza e sviluppo duraturo alla nostra comunità». Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del giorno 24 novembre 2022. Per scaricare il bando e il modulo di domanda clicca qui https://bit.ly/3g6WiW2 Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800721212 - 08118658700