A Napoli c'è Freskissima, street food e solidarietà con Sorbillo e non solo

Giovedì 7 Giugno 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:15

Si chiama Check Cuore ed è il progetto che sosterrà l'edizione 2018 di Freskissima. Street food e solidarietà per l’evento enogastronomico a scopo sociale organizzato dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus, che ogni anno vanta la calorosa e spontanea partecipazione di tanti volti noti della ristorazione campana. Giovedì 21 giugno, alle ore 20, la banchina e le terrazze fronte mare del Circolo Nautico Posillipo ospitano Freskissima, un percorso gastronomico all’insegna del più tipico street food partenopeo con maestri pizzaioli, cuochi e artigiani del gusto. La serata comincia con una degustazione di pizze e sfizi fritti preparate al momento dai maestri dell’arte bianca Gino Sorbillo, Aniello Falanga,Teresa Iorio, Roberto Susta, Giuseppe Pignalosa e Guglielmo Vuolo e prosegue con assaggi di piatti e prodotti tipici della cucina partenopea. La birra Che Birra! di Luciano Crispino sposa le specialità e le ricette della tradizione di Ciro Vitiello della Trattoria Nennella, le carni offerte da Luca Pastore della Braceria di via Caravaggio, i latticini della Latteria Sorrentina Amodio e i pregiati salumi affettati e serviti a punta di coltello dallo charcutier Salvatore Cautero. Il percorso gastronomico si conclude con il dessert a base di creme gelato di Casa Infante e le specialità dolci di Pasqualino Backery.L’intero ricavato della serata sarà destinato al progetto Check Cuore per sostenere la Campagna di Prevenzione della Morte Improvvisa Giovanile (MI) con la collaborazione dalla U.O. di Cardiologia e dalla U.O. di Pediatria dell’AORN Santobono - Pausilipon che si prefigge di effettuare oltre 5.000 elettrocardiogrammi agli alunni delle scuole medie inferiori dei quartieri più disagiati di Napoli.«La morte improvvisa giovanile è un tragico evento che colpisce bambini e ragazzi, in apparente benessere; in circa il 15% dei casi insorge durante attività fisica. L’elettrocardiogramma è un esame semplice e di basso costo ma, a differenza di quanto si crede, non viene eseguito diffusamente nell’infanzia.Per questo io e Paolo Siani abbiamo pensato di effettuare uno screening Ecg in alcune scuole di Napoli ed è nato il progetto “C’E’ CUORE” che, con l’appoggio fondamentale della Onlus abbracci, fondata da Claudio e Giovanna Zanfagna, ha come obiettivo di effettuale gratuitamente 5000 Ecg agli alunni delle scuole medie inferiori delle zone più disagiate di Napoli, e poi farli esaminare da cardiologi esperti di Aritmologia pediatrica della UO di Cardiologia dell’Ospedale Santobono da me diretta", spiega il dottor Rodolfo Paladini.Nel corso della serata sarà selezionato il miglior giovane pizzaiolo campano per “Emergente Pizza Chef” promosso da Witaly: una gara tra giovani pizzaioli, scelti dal critico gastronomico Luigi Cremona, che daranno prova delle loro abilità di fronte a una giuria di esperti che selezionerà i migliori due per le finali nazionali di Roma.