Si chiama Butterfly la nuova poke proposta da Cariño Nikkei il ristorante giappo-peruviano di Piazzetta Rodinò a Napoli. Nata dalla collaborazione con la biologa nutrizionista Paola Marotta, Butterfly è colorata, bilanciata, sana ma soprattutto leggera, proprio come una farfalla. È la proposta ideale per rimettersi in forma dopo le vacanze senza rinunciare al gusto e al piacere. Paola Marotta è biologa nutrizionista, con sedi a Napoli, Roma, Milano e Torino. Un percorso nato dall’esigenza di insegnare ai propri pazienti a mangiare tutto con gusto, abbinando gli alimenti in modo corretto e permettendo di dimagrire e tenersi in forma con un approccio totalmente diverso, evitando il conteggio delle calorie.

Dopo varie prove, Paola e lo chef peruviano Juan Carlos Yaranga, sono riusciti a trovare la combinazione perfetta per una poke che rispecchiasse i colori e i sapori della cucina nikkei e la filosofia della nutrizionista. Le proposte elaborate sono 3, con una base che è uguale per tutte: Il segretissimo Riso Cariño, l’asso nella manica dello chef, julienne di verdure, avocado grigliato, lime e mandorle con l’aggiunta di una proteina tra tartare di salmone o pollo grigliato, non manca anche la versione per i clienti vegetariani.

Cariño Nikkei inaugura con Butterfly la nuova stagione e il back to school confermandosi laboratorio permanente di sapori e combinazioni fusion. Con la nutrizionista Paola Marotta inizia un percorso di proposte stagionali che coniugano al piacere del cibo una sana alimentazione, bilanciata e in armonia con sé stessi.