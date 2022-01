Caffè Motta lancia il contest artistico per le scuole: 500 classi coinvolte, tanti premi in palio

Caffè Motta, marchio tra i primi dieci del settore della produzione di caffè in Italia e all’estero, coinvolge i giovani studenti con Caffè Motta Experience – High School Contest, un nuovo progetto didattico gratuito, ideato e gestito dalla società specializzata in campagne educational Neways.

L’iniziativa, rivolta a 500 classi (600 insegnanti e dirigenti scolastici, 12.500 studenti e studentesse dai 12 ai 18 anni) delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Campania e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Puglia, per l’anno scolastico 2021 – 2022, intende celebrare il caffè come rito quotidiano, pausa, piacere e luogo di incontro. Un elemento chiave della storia degli italiani ed espressione di una cultura unica al mondo.

Proprio in questi giorni il caffè espresso è stato candidato a patrimonio immateriale Unesco, emblema della cultura italiana e napoletana.

Il progetto prevede la realizzazione, da parte delle classi aderenti o singoli studenti, di un elaborato artistico per partecipare al contest fotografico su Instagram, il cui tema è «La bellezza è nelle cose semplici»: un abbraccio, una passeggiata, un caffè in compagnia, una passione condivisa come lo sport, la musica, l’arte.

L’opera artistica potrà essere realizzata con chicchi, caffè liquido, caffè macinato, capsule riciclate, tazzine da caffè, cucchiaini da caffè e dovrà essere fotografata e pubblicata su Instagram entro il 15 aprile 2022.

Già da fine novembre alcune classi degli istituti coinvolti hanno iniziato a produrre e a condividere i loro lavori, come l'Istituto Pertini di Nocera Inferiore e l'Istituto de Amicis di Succivo.

I partecipanti al contest potranno realizzare anche un minivideo del backstage ed essere protagonisti del divertente video digital Caffè Motta Experience, che verrà pubblicato sul canaleYouTube Caffè Motta.

Inoltre, il progetto ha degli obiettivi didattici in quanto costituisce uno strumento multidisciplinare per approfondire, tramite un Opuscolo Digitale, diverse tematiche: la storia del caffè tra realtà e leggenda (Storia), l’incredibile successo dei Caffè letterari (Storia), la pianta del caffè e le sue varietà (Scienze e Tecnologia), la lavorazione dei chicchi di caffè e la filiera ecosostenibile (Scienze e Tecnologia), il caffè nelle espressioni artistiche (Arte e Immagine).

Le 13 classi finaliste riceveranno in premio caffè e macchine da caffè e l’opportunità di rendere protagonista la propria scuola sui social e sul calendario Caffè Motta 2023.

Tra le finaliste saranno poi individuate 2 classi vincitrici assolute che saranno premiate anche con 1 speaker portatile.

Ma non finisce qui: alcuni degli istituti saranno invitati in azienda per un tour degustazione e una visita guidata del sito produttivo per scoprire da vicino i processi di trasformazione del caffè.