Alla cantina campana San Salvatore 1988 il “Robert Parker Green Emblem Award 2023”. Sono undici in tutto il mondo e due in Italia le aziende vinicole che nel 2023 hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato alle cantine che si sono prodigate per implementare pratiche sostenibili e che hanno introdotto strategie di lungo periodo mirate alla protezione dell’ambiente e della biodiversità. Si tratta di un riconoscimento permanente che valorizza perciò un percorso aziendale, un’idea complessiva di fare vino e di essere azienda al servizio del proprio territorio e nell’interesse di una comunità diffusa.

Il “Robert Parker Green Emblem Award” premia la dimensione etica di chi produce in maniera consapevole e solidale, praticando inclusione e responsabilità.

Un riconoscimento che testimonia “il costante impegno nel produrre vini eccezionali nel rispetto dell’ambiente”.

Orgoglio ed emozione per San Salvatore 1988 per l’importantissimo tributo che proietta la cantina nell’olimpo mondiale delle aziende vitivinicole dal cuore green, premiando un grandissimo lavoro di squadra svolto in questi anni sul terreno della sostenibilità e della tutela ambientale.

Con le undici nuove cantine a cui viene assegnato il premio nel 2023, sale a 50 il numero delle aziende insignite in quattro anni in tutto il mondo. Le undici realtà produttive selezionate per il 2023 provengono, oltre che dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania, dal Portogallo, dalla Spagna, dall’Argentina, dal Cile e dall’Australia.

Robert Parker Wine Advocate crede molto nel potere della sostenibilità per determinare un cambiamento positivo nel settore del vino e proteggere il pianeta offrendolo così alle generazioni future. Il Green Emblem serve proprio a sostenere e riconoscere le aziende vinicole che fanno di tutto per introdurre pratiche rispettose dell’ambiente durante i loro processi di viticoltura, vinificazione e organizzazione aziendale. Tutto questo è perfettamente in linea con la filosofia aziendale messa in campo negli anni da San Salvatore 1988.