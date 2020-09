Festa della Mozzarella di Bufala, due giorni di degustazioni da Eccellenze Campane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del Sud – O’Sudd – come si dice a Napoli, direttamente dal produttore al fruitore: è questo l’obiettivo dellaorganizzata da Eccellenze Campane l’11 e il 12 settembre, in collaborazione con Verace Sudd e il caseificio Il Casaro, presso il locale napoletano di via Brin.In particolare, il polo enogastronomico propone una due giorni dedicata ai sapori della fantastica terra campana - con degustazioni e produzione a vista di uno degli ingredienti simbolo della regione e d’Italia - accompagnati ed enfatizzati dalla buona musica napoletana, interpretata dal vivo da diversi artisti in chiave neo soul e hazz fusion.