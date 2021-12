Gay Odin scelto da Bottega Veneta per il progetto «Bottega for Bottegas»: il progetto a supporto del made in Italy

Eccellenza, artigianalità, made in Italy. Sono queste caratteristiche che fanno di Gay Odin uno dei brand selezionati da Bottega Veneta per il lancio del progetto «Bottega for Bottegas»: la maison italiana del gruppo Kering, nata come bottega, decide di sviluppare un progetto volto a supportare altre botteghe che rappresentano il meglio della creatività italiana in patria e all’estero. Durante queste feste, il brand ha voluto offrire la sua visibilità e ha deciso di rimuovere il suo logo per accendere i riflettori su dodici botteghe ed i loro prodotti tramite le proprie piattaforme fisiche e digitali: dagli spazi pubblicitari al sito, dalle newsletters ai negozi tramite le vetrine.

Tra le botteghe selezionate in tutta la penisola un posto di riguardo spetta alla Fabbrica del Cioccolato Gay Odin, storica azienda napoletana fondata sul finire del 1800 da Isidoro Odin e Onorina Gay e oggi portata avanti con passione dalla famiglia Maglietta. A decretare il successo del brand l’accurata selezione e lavorazione del cacao - il criollo, varietà rara e particolarmente aromatica – lavorato a basse temperature per mantenere inalterate tutte le proprietà organolettiche delle singole fave.

Il risultato sono nudi 100% naturali e dal gusto autentico, vere e proprie prelibatezze realizzate nella piena osservanza delle antiche ricette del passato: dai chicchi di caffè alle ghiande, dai gianduiotti agli amori, dalle africanelle agli imperiali. Ma è la «Foresta» il vero fiore all’occhiello e prodotto leggendario dell’azienda: delicati rami di fine cioccolato al latte o fondente assemblati a mano e tagliati a tocchetti, frutto di una lavorazione speciale che coniuga bontà e leggerezza. «Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Bottega Veneta per questo progetto che mette insieme tante eccellenze italiane in un momento storico che richiede unione, condivisione e bellezza», afferma Marisa del Vecchio Maglietta, Ceo Gay Odin.