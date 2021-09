La fantasia dei pasticcieri napoletani da tempo è fonte di ispirazione per nuovi dolci.

Stavolta è toccato al classico Babà, che nell'estro di una nota pasticceria napoletana al Vomero, ha assunto la caratteritica forma del vulcano Vesuvio.

L'opera d'arte pasticciera, bagnata da una colata - non di lava vesuviana ma di un zuccheroso rum! - fa bella mostra di sé in vetrina, attirando la curiosità dei tanti golosi e non solo.