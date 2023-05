Napoli, Bitcoin pizza day di Binance da Errico Porzio al Vomero

Il più grande l'exchange di criptovalute Binance celebra a Napoli il tredicesimo anniversario del Bitcoin Pizza Day, lo storico giorno del 2010 in cui è stato effettuato un acquisto di due pizze in cambio di 10.000 BTC. Per celebrare la giornata Binance ospiterà domenica 21 maggio un incontro aperto a tutti nella pizzeria Errico Porzio di via Scarlatti.

Diverse le attività in programma a partire da una sfida a squadre per la realizzazione della pizza che richiama più al bitcoin, fino alla distribuzione di pizza e bevande in per i primi 500 utenti che si registreranno all'evento. Ma non solo. I festeggiamenti inizieranno nella città natale della pizza, ma continueranno nelle pizzerie di altri dieci paesi, tra cui Brasile, Bahrain, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Cambogia, Uruguay, Messico, Argentina, e Nuova Zelanda.

«Bitcoin Pizza Day testimonia il potere della community e la crescente accettazione di Btc all’interno della vita quotidiana delle persone - afferma Yi He, Co-founder e Chief Marketing Officer di Binance - . Crediamo nell'importanza dell'adozione di massa delle criptovalute e ci impegniamo a creare sempre più casi d'uso per esse nella quotidianità. Man mano che sempre più persone riconoscono il valore e il potenziale di blockchain e criptovalute, la nostra community diventa più forte e noi continuiamo a sviluppare l’industria».