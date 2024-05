Napoli, il nuovo aperitivo fusion di Cariño Nikkei è “un trago a la vez“

Cariño Nikkei, il ristorante giappo-peruviano di Piazzetta Rodinò, nel cuore della movida di Chiaia, da questo mese presenta La Piazzetta de Cariño - un trago a la vez (letteralmente un sorso alla volta): un nuovo appuntamento per l’aperitivo. Colorato, fusion, alcolico e creativo al punto giusto. Il progetto nasce in collaborazione con i bartender di Versa Mezzacannone, il cocktail bar del centro storico, e va avanti per tutta la stagione.

Ogni giovedì, a partire dalle 18.30 la cucina nikkei dello chef peruviano Juan Carlos Yaranga Quispe si sposa con i classici della mixology, ma anche con signature cocktail.

Una nuova tappa fissa per i palati curiosi e gli amanti del bere miscelato. Nella drink list proposta, il cocktail “La piazzetta di Cariño” è anche un drink che vuol essere un omaggio al Perù con alla base il Pisco, il distillato di uva tipico del Sud America, morbido, complesso e dal sapore deciso. In abbinamento ai cocktail sarà possibile ordinare le proposte dello chef, iniziando dalla formula para picar che prevede edamame, guacamole e tortilla, tacos, toastadas e tanto altro per un aperitivo dal gusto e dall’atmosfera internazionale. Spazi minimal, dehor esterno e atmosfera allegra fanno di Cariño Nikkei il nuovo place to be per l’aperitivo nel cuore della movida napoletana.