San Giorgio a Cremano, riapre il punto vendita Ciro Amodio

Riapre oggi al pubblico il punto vendita Ciro Amodio di San Giorgio a Cremano che si presenta in una nuova veste rinnovata e con una importante novità: per la prima volta la bottega di via Bachelet amplia la sua offerta con l’inserimento di un nuovo reparto dedicato al pane artigianale Ciro Amodio.

«Il pane è uno dei nostri prodotti di punta - insieme ai latticini e ai salumi a marchio Ciro Amodio - e per questo abbiamo fortemente voluto dedicare uno spazio ai lievitati artigianali: pani, baguette e panini sempre caldi di forno e freschi ad ogni ora» afferma Fausto Amodio a.d. del Gruppo Ciro Amodio.

Il locale, a metà strada tra piazza Massimo Troisi e il parco di Villa Bruno, apre le porte dopo un lungo periodo di restyling e ammodernamento. Gli ambienti, completamente ristrutturati, sono infatti pensati per rendere più agile e confortevole l’esperienza di spesa: design minimal, spazi luminosi, ampi banconi in vetro e scaffali a vista fanno del punto vendita una piccola boulangerie in stile francese.

Ai reparti caseificio, ortofrutta e macelleria si va inoltre ad aggiungere quello dedicato alla panetteria dove i clienti potranno scegliere tra una varietà di lievitati caldi e appena sfornati, realizzati con materie prime scelte a cominciare dalla farina, non raffinata e macinata a pietra: c’è il pane cafone alto e dalla crosta piuttosto spessa come vuole la tradizione campana al quale fanno seguito la mezzaluna, il triangolino, le baguette e i pani farciti con verdure e frutta secca. A completare l’offerta anche le pizze in pala farcite con ingredienti stagionali provenienti da piccoli agricoltori e produttori campani.

Il restyling del punto vendita di San Giorgio a Cremano conferma l’intento del Gruppo Ciro Amodio di voler essere un’azienda al passo con i tempi, capace di rinnovarsi pur restando sempre fedele alla propria mission: garantire un servizio di alta qualità, prodotti freschi e accuratamente selezionati a prezzi fissi tutto l’anno e altamente competitivi.