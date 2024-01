Assegno inclusione 2024 dal 1° gennaio, requisiti e come fare domanda: istruzioni Inps. Quanto vale e quando viene pagato

Assegno di inclusione. Entra in vigore oggi, 1° gennaio 2024, il beneficio (ADI), che sostituisce il Reddito di Cittadinanza e che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), partito lo scorso 1° settembre.

L' Inps prevede una spesa per l' assegno di inclusione nel 2024 di 5.533 milioni di euro, rispetto ai 7.619 milioni di euro a cui era ammontata l'ultima annualità del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Per il Supporto per la formazione e il lavoro, anch'esso di nuova introduzione, si prevede una spesa di 1.354 milioni di euro. Di seguito i dettagli sui requisiti, le domande (partite lo scorso 18 dicembre) e i dettagli dei pagamenti.