Assegno di inclusione, domande dal 18 dicembre: chi può richiederlo e come fare la richiesta

È stato registrato dalla Corte dei conti il decreto attuativo dell'Assegno di inclusione (Adi) che entra in vigore dal primo gennaio 2024, con l'addio al Reddito di cittadinanza. A questo punto, a quanto si apprende, si aprirà in anticipo la possibilità di presentare la domanda per accedere alla misura e si dovrebbe partire già lunedì 18 dicembre.