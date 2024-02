Assegno unico e bonus mamme, in busta paga fino a 550 euro. I nuovi calcoli e le simulazioni

Sta per arrivare il Bonus mamme, il contributo fino a 3mila euro lordi (circa 1780 netti in un anno) per le donne lavoratrici con almeno due figli. Un'agevolazione, questa, che riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato con contratto a tempo indeterminato, e che impatterà in modo particolare sulla busta paga anche in relazione all'assegno unico universale figli. Escluse dalla misura, invece, le lavoratrici domestiche. A beneficiare dell'agevolazione saranno quindi 681 mila lavoratrici madri, che dovranno fare richiesta. Il bonus, infatti, non verrà erogato automaticamente, ma dovrà essere richiesto al proprio datore di lavoro. Vediamo di seguito come fare richiesta e come cambieranno le buste paga delle famiglie.

